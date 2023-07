CdS - Lozano 'abbandonato' da Los Angeles: questione finita in freezer

Sul Corriere dello Sport si fa riferimento alla questione dell'esterno messicano, con contratto in scadenza nel giugno 2024

Capitolo Hirving Lozano: il rinnovo dovrà essere al ribasso. Sul Corriere dello Sport si fa riferimento alla questione dell'esterno messicano, con contratto in scadenza nel giugno 2024 e col Napoli che è stato ben chiaro: rinnovo al ribasso, cessione o si rischia di finire fuori rosa.

"L’ingaggio del Chucky, invece, è di 4,5 milioni: è stato richiesto in Mls, da Los Angeles, ma poi la questione è finita in freezer" scrive il quotidiano, per una situazione ancora molto complicata.