CdS - Lozano, nessun'offerta dalla Premier: due ipotesi per il futuro (non a Napoli)

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano ha le valigie pronte, visto il contratto in scadenza nel 2024. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In attacco obiettivo ala destra perché Lozano ha già aperto la valigia, per ora ha solo rimosso della polvere, potrebbe presto cominciare a riempirla aspettando un’offerta che possa convincerlo.

Non sembra stuzzicato, al momento, da prospettive arabe, a ma giugno si cerca sempre di prendere tempo sperando in richiami europei (lui sogna la Premier, ma tutto tace). Se non dovessero arrivare, il Chucky – a Napoli dal 2019, contratto in scadenza nel 2024, stipendio fuori budget, rinnovo complicato – potrebbe cominciare a prendere in considerazione l’idea di ripartire dagli Emirati, oppure, volendo, dal Messico, tornando a casa".