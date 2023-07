CdS - Lozano, segnali di insofferenza: il messaggio di ADL era rivolto a lui

"Il suo calcio si è fermato il 4 giugno, fu un gran bel giorno egualmente lasciandolo salire sul palco dello scudetto con le stampelle

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Parlano gli occhi e dunque gli sguardi e poi c’è il linguaggio del corpo, di quell’uomo - maglia azzurra numero 11 - che se ne sta appoggiato alla panchina e osserva il Napoli giocare". Si parla di Hirving Lozano sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il suo calcio si è fermato il 4 giugno, fu un gran bel giorno egualmente, nonostante il destino gli avesse remato contro, lasciandolo salire sul palco dello scudetto con le stampelle. Poi è passato il tempo e quell’infortunio - lesione legamento collaterale mediale ginocchio sinistro - è diventato il tormento. Sono ormai due mesi che Lozano scruta in un orizzonte cupo, non c’è sorriso: ha saltato le amichevoli, per cautela, ha però annusato l’aria. Non è questo il suo momento migliore, ne è consapevole, e quando De Laurentiis ha parlato sostanzialmente di fedeltà, di contratti, forse alludeva proprio a lui, anzi sicuramente a lui: «Non credo che Hirving sia uno stupido e quando arriverà il momento di incontrare Garcia e di essere in ritiro, capirà che probabilmente è meglio prolungare il suo contratto o anche che è meglio provare altre esperienze». Ecco, ci siamo: a Dimaro, incontro assai ravvicinato con il presidente e, ovviamente, anche con l’allenatore; e a Castel di Sangro, piccoli cenni di insofferenza, un pallone calciato via ieri a fine allenamento, per testimoniare il proprio stato d’animo".