Cds - Mazzarri, già 4 sconfitte su 7 partite: non c'è ancora la sua mano

Walter Mazzarri non è ancora riuscito a metterci qualcosa di suo, se non occasionalmente: ma quattro sconfitte in sette partite sono un’enormità e ormai non basta più ricordare che ci siano stati il Real Madrid, l’Inter e la Juventus e un calendario martellante che non aiuta ad allenarsi, perché il Frosinone ha fatto ben altro, ha impresso un ceffone che lascia i lividi su tutte quelle facce. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.