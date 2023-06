CdS - Mega offerte rifiutate in passato hanno insegnato una cosa ad ADL

Così titola oggi il Corriere dello Sport scrivendo del futuro di Victor Osimhen

Anche l’incedibile ha un prezzo. Così titola oggi il Corriere dello Sport scrivendo del futuro di Victor Osimhen: "Facciamo il prezzo. Tutto ha un prezzo. Soprattutto l’esperienza: De Laurentiis ha tra le mani un centravanti letterario con la maschera di Zorro che con Garcia ci starebbe a meraviglia - è una storia già scritta - ma i boomerang delle mega offerte rifiutate in passato insegnano che la corda si spezza per tutti e gli anni passano.

E insieme anche la forza contrattuale, fino al parametro zero: ecco perché Victor Osimhen, l’uomo mascherato che sposta gli equilibri, è incedibile ma non troppo. Non proprio: