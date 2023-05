CdS - Molto quotata ipotesi maxischermi al Maradona per Udinese-Napoli

Anticipare la gara di Udine e prevedere maxischermi al Maradona: questa l'ipotesi che avanza secondo le notizie raccolte dal Corriere dello Sport.





© foto di www.imagephotoagency.it

"Organizzazione serale complessa, figuriamoci nel cuore della notte: ecco perché è molto quotata l’ipotesi di aprire il Maradona ai tifosi per la trasmissione della partita e un’eventuale festa con la squadra al rientro da Udine. L’iter è noto: se l’indicazione del ministro sarà positiva, toccherà poi all’Osservatorio e al Casms dare il via all’adozione del provvedimento. Fermo restando che il Napoli potrebbe essere già campione d’Italia mercoledì sera senza scendere in campo".