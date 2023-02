CdS - Momento nero per Raspadori: il minutaggio ridotto e poi l'infortunio

A scrivere del momento negativo dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Momento non proprio esaltante per Giacomo Raspadori , che si infortunato e che attende ora gli esami per conoscere i tempi di recupero. A scrivere del momento negativo dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"A prescindere dall'infortunio rimediato ieri nel corso dell'allenamento: l'ultima da titolare in campionato risale alla partita del Maradona con l'Empoli prima della sosta, l'8 novembre, e dall'epoca ha collezionato appena 5 presenze da subentrato e un totale di 61 minuti (esclusi recuperi). In assoluto, invece, Jack non gioca dall'inizio dalla notte di Coppa Italia con la Cremonese del 17 gennaio: il ricordo peggiore di una delle migliori stagioni della storia del Napoli. Come se non bastasse, considerando che l'andata degli ottavi di Champions con l'Eintracht è in agenda martedì in Germania, tra sei giorni, il forfait è praticamente scontato.