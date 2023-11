CdS - Napoli a caccia di identità tattica, ma anche fisica: a Salerno si è sgonfiato

È un Napoli alla ricerca di identità, sul piano tattico ma anche fisico secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È un Napoli alla ricerca di identità, sul piano tattico ma anche fisico secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "A Salerno, in un pomeriggio d’assoluto controllo, dopo cinquanta minuti di corsa neppure esagerata, il Napoli si è sgonfiato, ha dato la sensazione di gestire e però anche di essere stanco, come altre volte.

Sei giorni prima, contro il Milan, era capitato l’esatto contrario, primo tempo su ritmi umani, secondo (per venticinque minuti) giocato come se non ci fosse un domani. Ma in ampiezza, nelle undici di campionato e nelle tre di Champions League, le gambe hanno avuto la necessità di rallentare ed il fisico, ovvio, di rifiatare, non avendo la capacità di tenere uno sforzo prolungato".