CdS: "Napoli da impazzire! Ora chiedete a questa città se sia davvero felice"

Quarantadue mesi per tornare a sentirsi padroni di un destino da poter riscrivere. Dopo un'ora e mezza che sa di strapotere a Udine, il Napoli torna in vetta (da solo) alla classifica, inquieta le grandi ed ingigantisce la propria statura. Gli azzurri - scrive oggi il Corriere dello Sport - hanno lasciato i friulani ai margini di uno show nel quale c'è la sintesi del calcio palleggiato, sui ritmi anche alti, e sviluppato in un'organizzazione elettrizzante. Il Napoli è dunque capolista solitaria, 1297 giorni dopo l'ultima volta: e adesso chiedere a questa città se sia veramente felice, chiosa il quotidiano.