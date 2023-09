CdS - Napoli e Juve staccate, il derby di Milano non poteva nascere meglio di così

Alberto Polverosi, editorialista del Corriere dello Sport, analizza così l'eccellente momento delle due squadre milanesi.

Alberto Polverosi, editorialista del Corriere dello Sport, analizza così l'eccellente momento delle due squadre milanesi, specie in ottica del prossimo derby, che metterà di fronte le due capoliste del campionato: "Aspettavamo una risposta, è arrivato un urlo, un boato, anzi, un boato quadruplo, quello di San Siro. Meglio di così il derby di Milano non poteva nascere, tutt’e due in testa da sole, tutt’e due a punteggio pieno, col Napoli staccato, con la Juve pure, con Giroud vice capocannoniere, con Lautaro Martinez capocannoniere e con la sua squadra che continua a segnare e a non prendere gol.