CdS - Napoli irriconoscibile: 70' senza tirare, ma Garcia scampa il primo processo

Il Napoli non riesce a tornare alla vittoria e non convince per niente sul campo del Genoa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli non riesce a tornare alla vittoria e non convince per niente sul campo del Genoa. Alla fine il risultato è 2-2, ma c'è una domanda da porsi: dove sono finiti i campioni d'Italia? Lo fa l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua analisi: "C'era una volta, e neanche tanto tempo fa ... Le favole cominciano così, e chissà se si dissolvono alla stessa maniera, ma quando Genoa-Napoli va in archivio e quel 2-2 è un balsamo sulle ferite di Rudi Garcia, il sospetto che l’incantesimo si sia spaccato è palpabile e nell’aria, intorno ai campioni d’Italia, c’è pure un velo di malinconia: 70' minuti pallidi, tirando praticamente mai, rappresentano un segnale e proprio mentre sembra che il primo processo stagionale stia per cominciare, il talento di Raspadori e Politano scioglie le giurie. Ma il Napoli che esce da Marassi è già a distanza siderale da se stesso, da quella squadra che per un anno ha incantato ovunque".