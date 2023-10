CdS - Napoli-Milan, Garcia punta tutto su Kvara

Davanti al proprio pubblico, in una grande sfida come quella di domenica, il georgiano sarà chiamato ad un'altra prestazione di classe.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul Napoli, pronto ad affidarsi a Khvicha Kvaratskhelia per la sfida prevista domani sera al Maradona contro il Milan. Senza Osimhen, il georgiano è il vero leader dell'attacco a disposizione di Rudi Garcia. Kvara è reduce da prestazioni di altissimo livello, come quella offerta al Bentegodi contro il Verona o l'ultima in Champions contro l'Union Berlino.

Due sfide in cui il georgiano ha messo a segno due reti, fornendo anche un assist in Europa a Raspadori. Un passaggio determinante per consentire al Napoli di battere i tedeschi e andare a quota 6. E quando il Napoli è andato in difficoltà, come nel duro ko contro la Fiorentina, Kvara ha preso per mano la squadra permettendole di rialzarsi. Davanti al proprio pubblico, in una grande sfida come quella di domenica, il georgiano sarà chiamato ad un'altra prestazione di classe.