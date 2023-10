CdS - Napoli molto malato, ora è crisi. Ma la colpa è anche del club: squadra indebolita

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport Alessandro Barbano analizza il ko interno del Napoli contro la Fiorentina di ieri sera

Sulle pagine odierne del Corriere dello Sport Alessandro Barbano analizza il ko interno del Napoli contro la Fiorentina di ieri sera, che ha chiuso l'ottavo turno di Serie A: "II Napoli è molto malato e la Viola è tanto in salute. Il verdetto del Maradona non giustifica altre verifiche. La squadra di Garcia è l’ombra di quella di Spalletti, che pure contro Italiano ha sempre sofferto. Ma stavolta il tracollo mostra tutta intera la crisi degli azzurri, che hanno archiviato il palleggio veloce, il pressing, le sovrapposizioni tra le linee, per arroccarsi in una postura tattica attendista e confusa, che scopre i limiti di una difesa indebolita".

Il Napoli non è stato rafforzato

"Perché Natan non è Kim, e soprattutto non ha preso il ruolo del coreano. È Ostigard che ne fa le veci, in assenza di Rrahmani. E non è la stessa cosa. Così come Cajuste non è ancora neanche l’ombra di Ndombele, e Lindstrom quella di Lozano. Il Napoli non è stato rafforzato. E tuttavia resta ancora la squadra più dotata del campionato, ma anche la più in sofferenza".