CdS - Napoli non vuole perdere attaccante costato 48 mln: vuole cedere subito Lozano

Chiamano dai Los Angeles FC, nella Mls, e però c'è una distanza ancora consistente da chi cede e chi vorrebbe acquistare e un mercato

È tutto scritto e da un bel po’, da quando Hirving Lozano ha cominciato a intravedere la scadenza (giugno 2024) di quel contratto da 4 milioni e mezzo che sta largamente oltre i parametri attuali del Napoli. Sul Corriere dello Sport si scrive del futuro del messicano: "Interessi divergenti, ovviamente, spingono Adl a cercare il rinnovo a prezzi più ragionevoli e il management del calciatore a cercare di liberarsi tra sei mesi a costo zero, per costruirsi un mercato favorevole.

Il Napoli non vuole perdere un attaccante costato nel 2019 quarantotto milioni di euro (quaranta al Psv, otto di commissioni varie), semmai preferisce venderlo adesso: chiamano dai Los Angeles FC, nella Mls, e però c’è una distanza ancora consistente da chi cede e chi vorrebbe acquistare e un mercato che negli States si sblocca a gennaio. È una trattativa complicata, che con ottimismo in Messico definiscono «avanzata», mentre ci sono ancora da intuire le coordinate giuste per non farsi - ognuno a modo suo - ulteriormente del male".