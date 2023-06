CdS - Napoli su Samardzic: lo ritiene la controfigura di Zielinski

Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla così della pista che porta in Friuli.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Napoli ha da un bel po’ avuto modo di chiedere all’Udinese indicazioni su Lazar Samardzic, il serbo che viene ritenuto la controfigura di Zielinski". Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla così della pista che porta in Friuli e della necessità da parte del Napoli di rinforzare il centrocampo.

"Trequartista di passo, d’eleganza, un calcio sempre molto cerebrale, talento che infiamma: gli affari del passato e i rapporti tra De Laurentiis e Pozzo aiutano, ma sino ad un certo punto. Samardzic ha una serie di pretendenti in Europa ma l'età e quella materia grigia di cui dispone hanno conquistato il Napoli, che si è mosso in anticipo e conta sulla stima e sull'affetto che i rispettivi presidenti provano uno nei confronti dell'altro. Sarà un'estate piena, quella che sta per arrivare".



Il particolare il quotidiano sottolinea come bisognerà reintegrare la mediana, destinata a perdere due pedine: Ndombele, che tornerà al Tottenham, e Demme desideroso di giocare con continuità.