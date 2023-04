Cds - Napoli visionario, razionale e organizzato: è uno Scudetto anti-napoletano

C’è qualcosa di nuovo oggi in città, scrive in un fondo Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport raccontando del peso dello Scudetto napoletano

C’è qualcosa di nuovo oggi in città, scrive in un fondo Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport raccontando del peso dello Scudetto napoletano: "Ma che cosa racconta questo scudetto? In un certo senso uno strappo rispetto alla crisi cronica della città e al suo mito noir. Il successo dei ragazzi di Spalletti è un punto di discontinuità con la recente storia di Napoli e con la sua attuale marginalità nel Paese. Perché è un’impresa del fare, visionaria e razionale insieme, frutto di investimento, sacrificio e organizzazione. È un traguardo in un certo senso antinapoletano, così come lo furono il primo e il secondo tricolore.

Ma in un modo diverso. Maradona riscattava la subalternità di Napoli assediata dalla camorra e funestata dal terremoto, tradita dall’esito fallimentare dell’interventismo pubblico e dalla crisi della prima repubblica. Osimhen e Kvara non hanno nulla da riscattare, poiché Napoli oggi non è una periferia della nazione, ma piuttosto un’isola che vive di tempi e attese non più in connessione con il resto del Paese".