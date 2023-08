Cds - Natan, 5 ore di visite: nessuna traccia dei vecchi problemi al cuore e al ginocchio

Sono durate cinque ore le visite mediche di Natan a Villa Stuart e il perché lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Sono durate cinque ore le visite mediche di Natan a Villa Stuart e il perché lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "I controlli sono stati capillari: in Brasile, nel 2022, era stato costretto a fermarsi per una serie di esami cardiologici e di recente aveva rimediato un problema al ginocchio sinistro. Tutte storie vecchie che non hanno lasciato traccia: visite superate, con tanto di blitz di un’oretta del prof Mariani, il padrone di casa Stuart, giunto alle 12.47 con tanto di pipa per un consulto. Natan, insomma, è lo specchio del suo fisico da colosso, 188 centimetri di muscoli ed entusiasmo".