CdS ne ha per tutti: "Rrahmani imbarazzante, Natan incerto e ci si mette pure Meret!"

Dura critica del Corriere dello Sport all'indomani del pareggio del Napoli in casa contro il Milan: "Il Napoli il possesso palla l’ha ormai perduto e non fa nulla per recuperarlo. Che vuol dire non avere strategie per uscire dal pressing avversario con geometrie, smarcamenti e tocchi di prima intenzione collaudati.

Questa incapacità ha un prezzo. Quello di subire l’offensiva degli avversari con una difesa inadeguata. Non solo per la condizione imbarazzante di Rrahmani, ma per l’incertezza tattica di Natan.

La linea di protezione ha troppi buchi. Ci si è messo anche Meret a mostrarli, privo di riflessi sul primo dei due colpi di testa del francese. Per il portiere è un segnale di involuzione che non induce all’ottimismo. La salute di Garcia è tutta nelle gambe dei due esterni, Politano e Kvara".