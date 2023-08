CdS - Nella pagella arbitrale Di Bello ha preso quasi il massimo: 8,60 su 8,70

Un voto altissimo per Di Bello per la direzione arbitrale di Juventus-Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Un voto altissimo per Di Bello per la direzione arbitrale di Juventus-Bologna. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Altro discorso, poi, è capire il metro di giudizio dell’osservatore (sempre presente per valutare la partita dell’arbitro) che avrebbe dato a Di Bello 8,60, quindi quasi il massimo. Inspiegabile come l’errore dell’arbitro".

