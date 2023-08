CdS - Non c'è ancora accordo per i rinnovi di Mario Rui e Politano: la situazione

Dopo Giovanni Di Lorenzo, il cui rinnovo è stato ufficializzato ieri, dovrebbe toccare a Mario Rui e Matteo Politano

Dopo Giovanni Di Lorenzo, il cui rinnovo è stato ufficializzato ieri, dovrebbe toccare a Mario Rui e Matteo Politano. Ma per entrambi non c'è ancora l'accordo definitivo. A riportarlo è il Corriere dello Sport: "Ora, insomma, non resta che trovare la quadra con Mario Rui, in scadenza nel 2025: Adl e Giuffredi trattano per prolungare fino al 2026. E parallelamente, ancora loro, hanno affrontato la situazione di Politano (altro uomo in scadenza 2025). Risultato: serve un altro incontro per entrambi".

