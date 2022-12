Cds non ha dubbi: Lautaro fuori, sarà il jolly partendo dalla panchina

Una partita da aggredire, per l’Inter, che quasi certamente terrà Lautaro Martinez in seconda battuta

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita da aggredire, per l’Inter, che quasi certamente terrà Lautaro Martinez in seconda battuta, scrive il Corriere dello Sport che aggiorna sulle possibili scelte di Inzaghi che dovrebbe tenere l'argentino come un jolly da giocarsi in corso d’opera, partendo dalla panchina: "Ieri l’argentino ha ripreso contatto con i campi di Appiano Gentile (lavoro personalizzato), negli ultimi allenamenti del 2022. Un Toro da combattimento, anche se i pochi giorni di allenamenti in gruppo incideranno nelle scelte di Inzaghi per Inter-Napoli.