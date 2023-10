CdS - Non solo Conte e Tudor, al Napoli è stato proposto Lopetegui

La prima alternativa sembra essere l'ex Marsiglia e Verona, vice di Pirlo alla Juventus, Igor Tudor.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

"Napoli, non solo Conte e Tudor per il dopo Garcia: proposto Lopetegui" scrive il Corriere dello Sport. Aurelio De Laurentiis punta Antonio Conte per rigenerare la squadra, con Rudi Garcia sempre più in bilico.

La prima alternativa sembra essere l'ex Marsiglia e Verona, vice di Pirlo alla Juventus, Igor Tudor. È stato proposto anche Julen Lopetegui, che ha guidato il Real Madrid e ha vinto in Europa con il Siviglia, ma il prescelto è Conte e ADL proverà a convincerlo.