CdS - Nuovo diesse, c'è anche la soluzione fatta in casa

© foto di Federico De Luca

Il Napoli e Cristiano Giuntoli sono destinati a dirsi addio in estate: le voci sulla questione si fanno sempre più fitte, lasciando pochi spazi ai dubbi. Come riportano tutti i quotidiani in edicola, il designato successore pare essere Pietro Accardi dell'Empoli, prima scelta di Aurelio De Laurentiis.

La voce viene confermata anche dal Corriere dello Sport, che lascia però un piccolo spiraglio per una sorpresa sulla questione, lanciando una 'soluzione interna'. "E poi, eventualmente, c’è anche la voce di dentro: Ciro Polito, ds fatto in casa al Bari (di proprietà della famiglia De Laurentiis). Un affare di famiglia" si legge sul quotidiano.