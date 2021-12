CdS - Occhi sul talento dello United Tuanzebe: si studia operazione in stile Anguissa

Il Napoli sulle tracce di Axel Tuanzebe, centrale di origini congolesi in prestito all'Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Più legato al presente, e forse anche più adeguato alle esigenze societarie e alla politica del mercato azzurro di questa stagione sin dall’estate, sarebbe il discorso relativo a Tuanzebe. Al Napoli, infatti, è stata prospettata l’ipotesi di prenderlo in prestito, al massimo con diritto di riscatto, e dunque in perfetto stile Anguissa.

Il problema? È di proprietà dello United e attualmente è in prestito all’Aston Villa, dove però sta giocando pochissimo e non sembra proprio centrale nei piani di Gerrard. 9 presenze in Premier e 2 in Carabao Cup”.