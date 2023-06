CdS - Ora sono tre i nomi in cima alla lista dei 40 tecnici di ADL

Ci sono tre allenatori in cima alla lista in questo momento: Rudi Garcia, Paulo Sousa e Christophe Galtier. A scriverlo è il Corriere dello Sport

Ci sono tre allenatori in cima alla lista in questo momento: Rudi Garcia, Paulo Sousa e Christophe Galtier. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Carletto, un amico, un punto di riferimento con il quale scambiare idee e anche il suo vero, unico rimpianto; Garcia e Paulo Sousa, incontrati e guardati negli occhi in sequenza; Luis Enrique - tentato con un’offerta da 10 milioni -, Nagelsmann, Galtier, Pioli, Mancini, Marcelino e Thiago Motta contattati al telefono; Sergio Conceiçao e Italiano, entrati e usciti dal valzer in un clic attraverso Mendes e Ramadani. Se non bastasse, ieri Benitez ha mandato un messaggio da Istanbul: "Se il Napoli mi chiama, sono pronto".

Tutto chiaro? Ad oggi Paulo Sousa e Garcia sono candidati credibili così come Galtier. Cioè, seriamente in lizza. In cima ai 40":