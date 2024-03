Cds - Osimhen al passo d'addio: sarà oggetto del desiderio di 2 club europei

In attesa della conclusione della stagione, si pensa già al futuro. Victor Osimhen è destinato a partire. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

In attesa della conclusione della stagione, si pensa già al futuro. Victor Osimhen è destinato a partire. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Victor Osimhen, lo sanno pure in Antartide, diventerà il soggetto del desiderio del Psg, dell’Arsenal, di chiunque abbia mezzi economici al di fuori della normalità e dunque di mezzo mondo, Arabia Saudita inclusa o anche no perché questi sono dettagli. Ma per stilare un Progetto che sia aderente alla nuova realtà, bisognerà poi attendere il campo, i suoi suggerimenti, le necessità che andranno assecondate".