CdS - Osimhen aspetta ok dei medici per volare in Camerun: a fine anno controllo decisivo

L’ultimo biglietto per il Camerun è ancora sospeso, vuole timbrarlo Victor Osimhen, che attraverso un tweet, qualche giorno fa, ha ribadito la sua volontà di partecipare alla Coppa d’Africa, la stessa del ct della Nigeria che non vede l’ora di convocarlo. Il destino dell’attaccante è nelle mani dei medici, ogni riserva sarà sciolta a fine anno: tra il 30 e il 31 dicembre è in programma un controllo per valutare le sue condizioni dopo l’operazione allo zigomo per lo scontro con Skriniar. Osimhen scalpita, ha già la maschera protettiva per il volto, aspetta solo l’ok per unirsi ai compagni. Lo scrive il Corriere dello Sport.