CdS - Osimhen atteso a Capodichino nei prossimi giorni

La speranza del Napoli è di riaverlo a pieno servizio per la sfida di Bergamo, contro l'Atalanta, del 25 novembre.

Victor Osimhen e la fine del viaggio in Nigeria per far rientro al Napoli. L'attaccante, che aveva chiesto un permesso a De Laurentiis, sarebbe atteso nei prossimi giorni in città secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport: “Ora che Osimhen sta per rientrare dalla Nigeria – è annunciato l’atterraggio a Capodichino con approssimazione per questi giorni – e che Kvara ha smesso di mandare in giro suo «fratello gemello», Garcia ritrova le proprie stelle polari".

Ricordiamo che l'attaccante è ancora alle prese con il recupero dalla lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra accusata durante l'amichevole Nigeria-Arabia Saudita. La speranza del Napoli è di riaverlo a pieno servizio per la sfida di Bergamo, contro l'Atalanta, del 25 novembre.