CdS - Osimhen ha rinnovato per consentire al Napoli di non essere soffocato dalla scadenza

A ribadire il concetto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così dell'attaccante nigeriano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Osimhen ha rinnovato a dicembre, prolungamento fino al 2026 per consentire al Napoli di non essere soffocato poi dalla scadenza, che agli investitori avrebbe offerto la possibilità di tirare sul prezzo". A ribadire il concetto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così dell'attaccante nigeriano: "E comunque, dieci milioni per legarsi (formalmente o seriamente si vedrà) per altri dodici mesi più dodici, di certo per arricchire l’universo-calcio di una curiosità quasi estrema.

Perchè Osimhen è tra i principi del gol (a livello internazionale) e quindi diventa sogno trasversale delle grandi di qualsiasi Paese: La strada è tracciata, quella della cessione, la direzione è da indovinare, e non sarà semplice: a Osimhen, per sincera ammissione, piace da morire la Premier League, dove non mancano i soldi e forse neppure i centravanti, che però non tutti hanno, non a quel livello. E poi c’è l’immancabile Psg, che perderà Mbappé ma che comunque ha in organico, tanto per dirne un paio, Kolo Muani (che ha solo 25 anni) e Gonçalo Ramos (che a giugno ne compirà 23)".