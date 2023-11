Cds - Osimhen in Nigeria ha seguito la tabella di recupero: le ultime

Victor Osimhen in Nigeria s’è dedicato alle proprie questioni e nel frattempo ha regolarmente seguito la tabella stilata dallo staff

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen in Nigeria s’è dedicato alle proprie questioni e nel frattempo ha regolarmente seguito la tabella stilata dallo staff medico per curare le conseguenze della lesione (di medio grado) al bicipite femorale della gamba destra. L’infortunio che il 13 ottobre l’ha fermato a mezz’ora dalla fine dell’amichevole con l’Arabia Saudita di Mancini giocata in Portogallo.

E ora, il percorso inverso Lagos-Napoli: una volta atterrato, e una volta smaltita la stanchezza della crociera continentale, Osimhen si presenterà al centro sportivo di Castel Volturno per affrontare in sede l’ultima fase della riabilitazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.