Cds - Osimhen, l'assenza per influenza non sarà lunga: Mazzarri lo aspetta per questa partita

Osimhen, influenzato, sembra finito al centro di uno dei suoi proverbiali periodi sfortunati: prima l’infortunio muscolare nella precedente sosta con la Nigeria in amichevole, poi i problemini personali che lo hanno costretto a volare a Lagos e l’influenza che l’ha messo ko proprio nel giorno dell’arrivo del nuovo allenatore. Un malanno gestibile, comunque: nel giro di un paio di giorni sarà di nuovo in pista, pronto a ricominciare il ciclo di terapie che secondo tabelle, programmi e speranze dovrebbero restituirlo a Mazzarri in tempo per la sfida con l’Atalanta. Lo scrive il Corriere dello Sport.