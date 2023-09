CdS - Per Garcia Kvara è un uomo normale. Invece fuori lui e il Napoli sparisce

Khvicha Kvaratskhelia era stato tra i migliori nel primo tempo di Napoli-Lazio, la parte equilibrata (anzi, meglio gli azzurri) della partita.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia era stato tra i migliori nel primo tempo di Napoli-Lazio, la parte equilibrata (anzi, meglio gli azzurri) della partita. Dalla sua uscita dal campo il Napoli non si vede più, sottolinea il Corriere dello Sport:

"Mah, Kvara? La Lazio comincia a palleggiare in libertà, approfitta dei limiti del Napoli, che non cerca più Lobotka e non le sue tracce di calcio, e poi s’accorge persino che per Garcia quel Kvara è un uomo “normale”: fuori lui, dentro Raspadori, e Sarri va frontalmente ma picchia per due volte due contro il Var che gli cancella in 5′ il 3-1 di Zaccagni (in fuorigioco) e quello del debuttante Guendouzi (per fuorigioco attivo di Zaccagni). Ma il Napoli non c’è più, completamente sparito, e la Lazio s’è impadronita della nottata, non si accontenta di amministrarla, la rapisce e quando Lindstrom scaccia nelle tenebre (50′ st) il possibile 2-2 è già un’altra vita. Per il Napoli, per la Lazio".