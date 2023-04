CdS - Pioli si aggrappa a Leao: se Rafa non è in giornata il Milan perde pericolosità

Il Napoli può affidarsi a diversi uomini in attacco, il Milan invece dovrà contare parecchio su Rafa Leao. Lo scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Napoli può affidarsi a diversi uomini in attacco, il Milan invece dovrà contare parecchio su Rafa Leao. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Pioli si affida alla…giornata di Leao, se il portoghese ha la luna storta l’attacco del Milan perde peso, incisività e pericolosità, se invece trova il meglio di se stesso allora non sarà facile nemmeno per uno come Di Lorenzo".