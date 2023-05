CdS - Piste italiane per il dopo Spalletti: possibile anche il cambio modulo

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport ci sarebbero diversi tecnici della nostra Serie A in lizza per la panchina del Napoli.

© foto di Federico De Luca 2023

Piste italiane per la successione di Luciano Spalletti. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport ci sarebbero diversi tecnici della nostra Serie A in lizza per la panchina del Napoli.

"Si può anche cambiare modulo, nel caso, il calcio ha leggi non rigorosissime, e il Progetto può essere pure rimodellato attraverso il 3-4-2-1 di Gian Piero Gasperini, stratega a Bergamo di un’epoca abbagliante, un pupillo che un decennio fa «allenò» il Napoli per una notte e che con l’Atalanta sembra abbia concluso il proprio ciclo: ne potrebbe aprire un altro, avendo il gradimento di De Laurentiis. Che ha studiato (Vincenzo) Italiano in tutti i sensi, e ripetutamente, ne conosce il lessico, la natura zemaniana, la predisposizione a starsene felicemente nel tridente e dunque la naturalezza con cui immergersi in una squadra che Spalletti ha splendidamente educato. E poi un uomo di cinema ha memoria, non dimentica nulla dei colloqui di due anni fa, neanche le sensazioni percepite. O quelle da acquisire, nel caso in cui dovesse pensare a Thiago Motta, causalmente ultimo nella rubrica.