Cds - Politano, gesto di stizza dopo il cambio: ha mandato a quel paese Garcia

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere dello Sport, da Osimhen a Politano, le reazioni di disapprovazione ai cambi di Garcia sono ormai diventate una spiacevole costante. Stavolta Victor non ha battuto ciglio, nonostante il francese l’abbia richiamato fuori a un quarto d'ora dal termine, quando la Fiorentina era in vantaggio 2-1 e il Napoli cercava disperatamente il pareggio. Prima, però, ci aveva pensato Politano a reagire, stizzito, al cambio.

Un gesto rivolto verso la panchina, come a mandare a quel paese l’allenatore. Più o meno il sentimento di quello spicchio di Tribuna Posillipo che all’uscita dal campo ha esternato nei confronti di Garcia, fischiato mentre rientrava negli spogliatoi insieme ai giocatori.