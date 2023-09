Cds - Politano out: doppia soluzione per Garcia, avanza una candidatura

Il problema fisico rimediato da Politano in Nazionale obbliga Rudi Garcia a fare della valutazioni in vista del prossimo impegno del Napoli

Il problema fisico rimediato da Politano in Nazionale obbliga Rudi Garcia a fare della valutazioni in vista del prossimo impegno del Napoli. L'ex Sassuolo sta procedendo con il lavoro differenziato e vorrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Genoa, anche se magari con un impiego part-time per evitare rischi. Il Corriere dello Sport individua in Elmas e Lindstrom le possibili alternative per la corsia d'attacco di destra.