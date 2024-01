CdS - Prendersela comoda sul mercato non conviene: è aumentata la concorrenza

"Poi magari sono suggestioni ma intanto è un segnale che arriva: non sempre prendersela comodamente conviene".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli cerca rinforzi anche per l'attacco in questa finestra di mercato di gennaio e uno dei nomi al vaglio della dirigenza azzurra è sicuramente Cyril Ngonge, attaccante dell'Hellas Verona, un pupillo di Aurelio De Laurentiis come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"La Real Sociedad sarebbe interessata a Ngonge (23) l’esterno del Verona che piace tantissimo a De Laurentiis. Poi magari sono suggestioni ma intanto è un segnale che arriva: non sempre prendersela comodamente conviene".