Cds promuove l'arbitro Marini: "Giusto il recupero aggiuntivo, non è rigore su Politano"

"La conferma, sotto gli occhi di Rizzoli. Dopo Juve-Crotone, Marini concede il bis: gara concreta, sempre sicuro, metro univoco (non è poco), preciso nei rigori al Sassuolo e in quello al Napoli", scrive il Corriere dello Sport elogiando l'arbitro Marini nella solita moviola: "Sul recupero, aggiunti ai 3’ i secondi persi dopo il rigore di Insigne (89’41”) e prima della ripresa del gioco (oltre il 90’)".

Sui rigori: "Netto il fallo di Hysaj su Caputo, che ha anticipato il movimento rispetto all’avversario: tocco sul piede destro. Haraslin “tampona” Di Lorenzo, non è clamoroso ma tanto basta per renderlo punibile. Ingenuo Manolas: frana sulle gambe di Haraslin e lo butta giù, rigore.



Due contatti nelle due aree, stesso metro: non è punibile quello fra Di Lorenzo e Defrel, non lo è neanche quello fra Ferrari e Politano".