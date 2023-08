CdS - Psv vuole Lozano, ADL fissa il prezzo: distanza notevole tra le parti

Sul messicano scrive così il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'accelerazione per Lindstrom, a questo punto, aggiunge scintille al caso Hirving Lozano. Sul messicano scrive così il Corriere dello Sport: "Al centro di una situazione complessa, delicata e anche difficile da maneggiare: il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus - più o meno una quindicina di milioni in totale - ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po' in più.

L'ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l'ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno" si legge sul quotidiano.