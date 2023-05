CdS - Questione rinnovi: le situazioni di Zielinski, Lozano e Rrahmani

Un capitolo a parte merita la questione dei rinnovi. A trattarla è l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di © DANIELE MASCOLO

Un capitolo a parte merita la questione dei rinnovi. A trattarla è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Zielinski ha espressamente spiegato ieri di voler restare: un messaggio chiaro spedito al club considerando che il suo contratto scadrà a giugno 2024.

Stesso discorso per Lozano: lui certe cose le ha dette ai microfoni di TUDN, specificando che non dipende soltanto da lui; altro messaggio alla società. Rrahmani, altro uomo in scadenza 2024, ha invece firmato e ora tocca al Napoli definire gli ultimi dettagli e poi annunciare il prolungamento (al 2028).