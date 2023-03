Cds - Raspadori si avvicina al rientro: ancora è presto però per capire tempi di recupero

Si avvicina il rientro in campo di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli.

Si avvicina il rientro in campo di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport l'attaccante ieri ha svolto personalizzato in campo oltre alle terapie, nel suo percorso riabilitativo. Il problema alla coscia sinistra migliora ma è ancora troppo presto per capire se riuscirà a rientrare prima della sosta. In ottica Napoli e Nazionale.