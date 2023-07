CdS - Rinnovo (a cifre più basse) per Zielinski: costruita la base per l'intesa

SI avvicina il rinnovo di Piotr Zielinski, dopo gli incontri positivi di Dimaro tra il club e i suoi agenti.

"In questo gioco di rinnovi e prolungamenti rientrano anche Zielinski e Lozano, entrambi in scadenza nel 2024 ed entrambi destinatari di un messaggio di DeLa che in maniera neanche velata ha palesato il rischio di vederli fuori rosa. Il capitolo di Zielo, però, ha preso una piega positiva dopo l’incontro con il suo agente Bolek: le parti si aggiorneranno, si vedranno ancora, ma la base è stata costruita. Ben inteso: a cifre diverse dai 4,8 milioni dell’ultima stagione"