CdS - Riscatto difficile per Gollini: c'è una candidatura nel ruolo di vice Meret

Chi sarà il secondo di Alex Meret nella prossima stagione? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Sicuramente saluterà anche Gollini, che il Napoli non riscatterà. Tre prestiti che sono rimasti tali, privi di negoziati, non d’emozioni, che restano lì e valgono per chiunque, soprattutto per la storia.



Uno esce e un altro entra, in genere va così: in porta, inizialmente, per capire, alle spalle di Meret ci starà Contini, che ha trascorso i suoi ultimi dodici mesi tra la Sampdoria e la Reggina, ha avuto modo di giocare, di dimostrare tutto ciò che vale, di lanciare la propria candidatura"