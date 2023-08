CdS - Samardzic e Lo Celso: uno troppo offensivo, l'altro troppo costoso per fare il 'quinto'

La lista del Napoli per rinforzare il centrocampo e le valutazioni dopo la beffa Veiga.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La lista del Napoli per rinforzare il centrocampo e le valutazioni dopo la beffa Veiga. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In quella lista, nella quale Veiga ha sempre avuto un ruolo prioritario, il leader era e rimane Teun Koopmeiners (25) per il quale il Napoli sarebbe stato disposto a fare un sacrificio da 35 milioni di euro (e c’è chi dice persino 45) e che però all’Atalanta ritengono giustamente centrale al proprio progetto: trattativa mai riaperta, anche se Adl ci ha provato con Percassi e si è arreso solo quando s’è scontrato contro un muro.

Poi c’è Samardzic (21) che è «altro» nella visione dell’area tecnica, un trequartista con spiccate qualità offensive, e quindi ritenuto conciliabile ma a fatica con l’idea di calcio del Napoli. E infine ci sarebbe Lo Celso (27) del Tottenham, una natura alternativa a quella del Napoli, piace e però ha costi che per un «quinto» d’organico - con prospettive limitate, a differenza di quel geniaccio ventunenne di Veiga - meriterebbero approfondimenti ulteriori per coglierne gli eventuali pregi