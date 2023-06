CdS - Se salta Sousa pronto il piano B: Galtier nella lista di ADL

Del tecnico francese scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Christophe Galtier è il piano B, o quello C (dipende), ha una carriera già gonfia di successi - scudetto in Ligue 1 con il Psg e prima con il Lille - una frequentazione quotidiana con Osimhen che non guasta, un incontro occasionale ma voluto con De Laurentiis che due anni fa lo chiamò". Del tecnico francese scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Galtier rimane nella lista dei desideri, ormai stanno tutti dietro a Paulo Sousa, ha un contratto con il Psg, in teoria viene considerato già un ex visti i contatti assai frequenti con Nagelsmann o con Luis Enrique o con chiunque abbia un nome di grido, e comunque avrà poi bisogno di confrontarsi con il suo club. Tutto il mondo è Paese ed anche quel caso si dovrà discutere di soldi o semmai di buone uscite o magari di niente, perché Galtier potrebbe anche starsene a casa, a guardare la tv, evitando lo stress che la panchina garantisce. Intanto, l’OM è intenzionato a capire, come il Napoli, quali possano essere le possibilità di aprire un dialogo, che De Laurentiis riavvierà nel caso in cui voglia dirottare su un tecnico vincente e già in sintonia con il suo centravanti".