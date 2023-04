CdS - Sembravamo dinosauri smarriti, Milan-Napoli spot per un Paese autolesionista

L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra il ritorno in Champions del Made in Italy

"Sembravamo dinosauri smarriti in questa modernità inavvicinabile , i parenti poveri d'un calcio strepitosamente evoluto verso dimensioni irraggiungibili".

"E invece, come se il tempo si fosse fermato ai quei fantastici Anni 90, il made in Italy ha ancora un suo appeal che nell’abbagliante Scala di San Siro manda in scena un derby da mille e una notte. Milan-Napoli è uno spot per un Paese che ha saputo spesso farsi del male da solo, che ha molto sprecato - economicamente - ma che ha pure investito su se stesso, ha mostrato il coraggio nelle proprie scelte, si è rinnovato, ha espresso una diversità che sta tutta dentro questa sfida che un po’ cancella i precedenti e un po’ li sistema lì, in un vicolo della memoria, a uso e consumo di ulteriori innovazioni nelle quali bisognerà metterci le mani".