CdS - Senza Osimhen è ballottaggio per Verona: Simeone ha un vantaggio su Raspa

© foto di www.imagephotoagency.it

Con le condizioni di Victor Osimhen ancora tutte da accertare (quando tornerà a Castel Volturno si sottoporrà agli esami di rito) a seguito dell'infortunio palesato dal centravanti del Napoli nell'impegno con la nazionale della Nigeria, l'allenatore dei campani Rudi Garcia valuta le soluzioni alternative all'impiego del capocannoniere dell'ultima Serie A.

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, pensando a quali scelte farà Garcia in vista della trasferta al Bentegodi, in cui con ogni probabilità Osimhen non sarà della partita. Un anno fa, quando Osimhen si fece male in Champions League contro il Liverpool, Spalletti scongelò Giovanni Simeone e iniziò il "mito" del super-bomber di scorta. Se la giocano il Cholito e Giacomo Raspadori, capace però all'occorrenza di svariare da esterno offensivo e con l'allenatore francese persino da mezzala. Simeone ha un vantaggio teorico dalla sua: non avendo dovuto rispondere ad alcuna convocazione in nazionale, è rimasto al centro sportivo con Garcia. Un ballottaggio quasi scontato, ma necessario.