Cds - Senza stress, il Napoli fa altri due passi verso il sogno Scudetto

"Senza giocare e senza alcun tipo di stress, il Napoli ha fatto altri due piccoli passi verso il suo sogno da scudetto"

"Senza giocare e senza alcun tipo di stress, il Napoli ha fatto altri due piccoli passi verso il suo sogno da scudetto", nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma spiega il merito - o meglio demerito - dell'Inter, scivolata in un pareggio deludente a Marassi con la Sampdoria. Mentre la squadra di Dejan Stankovic riflette "il coraggio del suo condottiero", orbita nerazzurra un avvenimento in campo cattura l'attenzione: "le liti sfacciate Lukaku-Barella.

Se l’Inter avesse messo in campo le energie che i due hanno esibito nel loro scontro personale durante la partita, gravissimo e inaccettabile, forse avrebbe portato via la vittoria che le sarebbe servita per lanciare un messaggio alle inseguitrici"