Cds si chiede: "Da tre mesi il Napoli sa dell'addio di Kim, dov'è il sostituto?"

Il Napoli non ha ancora acquistato il difensore centrale e il quotidiano Corriere dello Sport scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non ha ancora acquistato il difensore centrale e il quotidiano Corriere dello Sport scrive: "A due settimane da un divorzio ormai annunciato da almeno tre mesi, al fianco di Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard rimane un’ombra o semplicemente una casella da riempire. Il casting, così si fa, è stato impegnativo, certo stressante, sembra stia per essere ultimato e non sembra alimenti ansia né in Adl, né in chi gli sta intorno: i fatti, lo insegnano un po’ ovunque, vanno rigorosamente separati dalle opinioni e si può stare serenamente a guardar la luna, però poi nell’oscurità un pizzico di tensione si può avvertire".