Cds - Simeone fondamentale con Raspadori ko: servirà anche lui con 4 partite in 14 giorni

L'infortunio di Raspadori permetterà a Simeone di giocare qualche minuto in più

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio di Raspadori permetterà a Simeone di giocare qualche minuto in più. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, alla vigilia del primo ciclo a perdifiato dopo il Mondiale, una danza che in quattordici giorni vedrà il Napoli di scena in quattro partite tra il campionato e la grande Europa, l’entusiasmo e soprattutto l’impatto realizzativo di Gio saranno fondamentali per Spalletti.